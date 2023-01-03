Директор и классный руководитель великолукской школы наказаны за неоказание медпомощи ребёнку

23:55, 03 января 2023, ПАИ

В Псковской области администрация города Великие Луки вынесла дисциплинарное взыскание директору местной школы № 7 из-за неоказания медицинской помощи ученику второго класса. Об этом сообщается на сайте губернатора Михаила Ведерникова.

Обращение по факту случившегося опубликовала на сайте мать школьника. По её словам, 21 декабря её сын поскользнулся на мокром полу и упал, в результате ему стало плохо — впоследствии выяснилось, что у мальчика оказался разорван аппендикс.

Женщина сообщила в заявлении, что в школе отсутствовал медработник, а сотрудники не вызвали скорую помощь. Вместо этого они позвонили матери второклассника, которая приехала в течение 10 минут и самостоятельно позвонила в скорую помощь.

«Промедление могло стоить жизни ребёнку», — написала женщина.

Глава администрации города Андрей Беляев подтвердил, что после жалобы была проведена проверка. В частности, был установлен факт отсутствия медработника в школе, которая находилась на больничном, о чём не была уведомлена директор образовательного учреждения. Также подтверждено, что классный руководитель вместо вызова скорой позвонила матери мальчика и посоветовала обратиться к врачу.

Глава администрации Великих Лук Александр Беляев сообщил, что по результатам служебной проверки управлением образования администрации образовательного учреждения указано на необходимость:

– ежедневно и своевременно проводить мониторинг наличия работников школы, в том числе и медицинского работника, для принятия необходимых мер для замены отсутствующих работников;

– рассмотреть вопрос о применении дисциплинарного взыскания в отношении классного руководителя 2-го «Б» класса за несвоевременное информирование администрации школы о сложившийся ситуации, что повлекло за собой неоказание своевременной медицинской помощи ребёнку в школе;

– провести разъяснительную работу с коллективом школы о необходимости своевременного информирования администрации обо всех нештатных ситуациях для принятия оперативных решений.

Также данный вопрос будет вынесен для рассмотрения на совещание руководителей при и. о. начальника управления образования администрации города Великие Луки.

Управлением образования администрации города Великие Луки издан приказ о применении дисциплинарного взыскания в отношении директора МБОУ СОШ № 7.