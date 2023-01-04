Водитель Renault вылетел в кювет в Опочецком районе

18:33, 04 января 2023, ПАИ

В Опочецком районе, у деревни Исаки водитель, управляя автомобилем Renault Megane, не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель от госпитализации отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.