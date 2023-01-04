Водитель Renault вылетел в кювет в Опочецком районе
В Опочецком районе, у деревни Исаки водитель, управляя автомобилем Renault Megane, не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.
Водитель от госпитализации отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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