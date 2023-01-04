Глава Пскова подвёл итоги 2022 года в сфере образования

18:53, 04 января 2023, ПАИ

Глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале подвёл городские итоги прошлого года в сфере образования.

В 2022 году по нацпроекту «Образование» завершилось строительство школы на 825 мест на улице Юбилейной. В январе здесь начнутся занятия в кружках и секциях. В 29 учреждениях создано 851 место для дополнительного образования.

В здании Псковского технического лицея завершены ремонтно-реставрационные работы. В январе лицеисты вернутся в родные стены. Федеральная программа «Модернизация школьных систем образования» позволила провести в 7 школах Пскова капитальный ремонт.

По программе «Газпром-детям» у школы №3 в Овсище и у школы-интерната на Лепешах появились пришкольные стадионы. А в рамках инвестсоглашения с застройщиком построен ясли-сад на 140 мест на Запсковье.



«Значимые итоги - это и успехи учеников, учителей и воспитателей. 8 школьников стали победителями масштабного проекта «Большая перемена». 28 педагогов приняли участие во Всероссийских и международных конкурсах и получили дипломы призеров и победителей», - отметил Борис Елкин.