РФ и Белоруссия планируют провести совместные лётно-тактические учения

16:26, 05 января 2023, ПАИ

Совместные лётно-тактические учения сил, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (РГВ), планируют провести Россия и Белоруссия. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии.

«В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений Вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента РГВ, планируется проведение совместного лётно-тактического учения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

От российской стороны в данном мероприятии примет участие воинское формирование воздушно-космических сил, сообщает ТАСС.

Ранее в ведомстве напомнили, что решение о создании РГВ «было принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны Союзного государства» исходя из складывающейся обстановки вблизи границ.