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Соцсфера

За единым пособием в социальный фонд обратились уже более 2300 псковичей

Псковичи подают заявления на единое пособие. Фото ПАИ

Социальный фонд принял свыше 2,3 тысяч заявлений  от жителей Псковской области на оформление единого пособия для беременных женщин и семей с детьми

2346 заявлений подано в Псковской области на единое пособие – новую меру поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Оформление выплаты открылось 28 декабря на портале госуслуг для семей из всех регионов, сообщает отделение социального фонда России по Псковской области.

Отметим, что  часть заявлений родителей поступила на пособие первому ребенку до 3 лет. Теперь эта выплата входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут оформить выплату по ранее действовавшим условиям. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи (в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия).

В целом единое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Новое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.

Добавим, что 4 января фонд также принимал личные обращения родителей за пособием. Клиентские службы СФР работали по специальному графику, чтобы у граждан была возможность оформить новую выплату и обратиться по другим вопросам.

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