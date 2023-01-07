ВИДЕО Рождественское послание митрополита Псковского и Порховского Тихона

16:15, 07 января 2023, ПАИ

Рождественское поздравление митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) показали 7 января в эфире «Первого Псковского».

Также жителей Псковской области с Рождеством Христовым поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Рождество Христово — один из главных христианских праздников. Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме в пещере, где находили приют местные пастухи. В момент рождения младенца в небе появилась необычно яркая звезда, указавшая волхвам путь к новорождённому, и они принесли к нему в ясли свои дары. С появлением первой звезды у верующих заканчивается строгий 40-дневный пост.