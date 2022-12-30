Произошел взрыв на магистральном трубопроводе в ЛНР

20:20, 07 января 2023, ПАИ

Взрыв на магистральном газопроводе произошел в городе Лутугино в Луганской народной республике, в результате 11 тысяч абонентов остались без газоснабжения, сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР «Луганскгаз».

«Вечером 7 января в г. Лутугино произошел взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием», - сообщили в пресс-службе «Луганскгаза».

Там отметили, что сейчас на месте инцидента присутствует руководство и специалисты предприятия, ведутся работы по устранению возгорания.

«Сейчас без газоснабжения временно остается порядка 11 000 абонентов Лутугинского района. О сроках восстановления информация будет предоставлена в дальнейшем», - говорится в сообщении.