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Политика

Зеленский ввёл санкции против Киркорова и ещё 118 культурных деятелей

Зеленский ввёл санкции против 119 культурных деятелей Украины и России, которые «оправдывали или поддерживали» специальную военную операцию, сообщает корреспондент РИА Новости. 

Санкции предусматривают блокирование активов, запрет на выведение капиталов за пределы Украины, запрет на участие в приватизации, лишение государственных наград Украины и так далее.

В списках Нетребко, Артемий Лебедев, Бадоева, Баста, Аллегрова, Билан, Галустян, Долина, Киркоров, Лазарев, Иосиф Пригожин, Дана Борисова, Буйнов, Дайнеко, Дубцова, Духова, Дюжин, Гагарина, Газманов младший, Юлия Савичева, Анна Семёнович, Скляр, Сухоруков, Тарзан, Харатьян, Кипелов, Лолита, Лепс, Никита Михалков, Панайотов, братья Крестовские, Шуфутинский, Анита Цой, Топалов, Якубович, Жигунов, Сергей Жуков, Успенская и другие.

Попали под санкции и известные российские журналисты и общественные деятели, в том числе гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв и главный редактор агентства RT Маргарита Симоньян. В списке числятся также писатель Александр Проханов, философ Александр Дугин, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов, футболист Анатолий Тимощук.

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