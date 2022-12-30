Масштабная антироссийская провокация готовится в Харькове

22:04, 08 января 2023, ПАИ

Спецслужбы Украины подготовили масштабную антироссийскую провокацию в Харьковской области, для этого вскрыли могилы на нескольких кладбищах, заявили в Минобороны РФ. В частности, были вскрыты могилы на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное.

Выкопанные тела обезобразили, чтобы выдать их за доказательства российских «пыток» и «расстрелов», сейчас украинские силовики фотографируют и снимают на видео тела умерших граждан Украины, имитируют работу судмедэкспертов, отметили в ведомстве.