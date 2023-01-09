Псковичей стали чаще нанимать на работу по личным рекомендациям

10:36, 09 января 2023, ПАИ

4 из 10 компаний в Пскове сегодня применяют рекрутинговые реферальные программы. За год их количество выросло в 1,5 раза. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Реферальные программы, когда кандидаты на вакансии привлекаются через рекомендации действующих сотрудников компании, причем последние получают вознаграждение в случае выхода кандидата на работу и/или прохождения им испытательного срока, сегодня практикуются в 42% компаний: 27% работодателей таким образом стимулируют подбор на все открытые вакансии, 15% — на некоторые.

Чаще всего подобным образом набирают квалифицированных рабочих и разнорабочих в промышленности и строительстве. Учитывая изменения рынка труда после начала СВО, работодатели стараются использовать любую эффективную практику в этом сегменте.

Рекрутинговые реферальные программы нередко используют при подборе линейного офисного персонала, особенно менеджеров по продажам. Работодатели все реже обращают внимание на гендерную принадлежность и социальный статус кандидатов, главное — уровень их квалификации. Этот тренд начался во время ковида, когда многие перешли на удаленную работу, и продолжает развиваться.

Реферальные программы популярны также для привлечения высококвалифицированных и узких специалистов. Помимо этого, все чаще встречаются случаи, когда компании приглашают на работу ушедших от них сотрудников. Система вознаграждений действует и при массовом подборе, например, на вакансии в ретейле и на складах.