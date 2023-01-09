В Великих Луках отметят 80-ю годовщину освобождения от фашистов

12:02, 09 января 2023, ПАИ

В Великих Луках пройдёт празднование 80-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Программу опубликовал в своём телеграм-канале глава города Николай Козловский.

Начнется праздник с панихиды у братского кладбища воинов Советской армии. Потомки принесут цветы к памятной стеле «Город воинской славы». Завершится праздник торжественным митингом с возложением цветов к памятным местам.

«В нынешнем, 2023 году эта дата по-особому величественна – 80 лет исполняется с того дня, как в тяжелейших боях благодаря таланту военачальников, доблести и отваге солдат, офицеров, партизан и подпольщиков, стойкости мирных граждан немецко-фашистские захватчики были окончательно изгнаны из нашего города», - написал глава города.