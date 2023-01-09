Пропавшего летом 2020 года мужчину разыскивают в Пскове

12:34, 09 января 2023, ПАИ

В Пскове полиция продолжает розыск Геннадия Баранова 1960 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном УМВД.

Житель деревни Гверздонь Псковского района пропал в областном центре 1 июня 2020 года.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие, тёмные с сединой, волнистые, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением).

Мужчина был одет в черную куртку, белые брюки и темные сандалии.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Геннадия Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.