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Общество

100-летний юбилей отмечает ветеран войны из Пыталово

Здесь и далее фото газеты "Наша жизнь"

9 января 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Иван Михайлов из Пыталово, сообщает районная газета «Наша жизнь».

С днём рождения ветерана поздравили глава Пыталовского района Вера Кондратьева, председатель районного Совета ветеранов Владимир Семенов и представители отдела Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Вера Кондратьева, пожелав здоровья имениннику, передала поздравительный адрес от президента Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также подарки от правительства Псковской области и администрации Пыталовского района.

Иван Михайлов родился в 1923 году в деревне Рудзели Пыталовского района. Окончил 4 класса Гринцевской школы. Работал в крестьянском хозяйстве отца. 

Был призван в Красную Армию полевым военкоматом в Пыталово 2 августа 1944 года. После краткосрочного обучения в 225-м запасном стр. полку под Вилякой и Балви в составе маршевой роты отправлен на 3-й Прибалтийский фронт. Воевал в 1016-м стр. полку 288-й Дновской стр. дивизии стрелком, затем вторым номером станкового пулемета. В ходе боев на территории Эстонии получил контузию. После лечения в госпиталях в Пскове и Ленинграде служил в 522-м пулеметно-артиллерийском батальоне, задействованном в строительстве укрепительных сооружений на Карельском перешейке. Демобилизован 6 марта 1947 года. В 1950 году вступил в колхоз «Зилева гора», затем работал в колхозе им. Дзержинского пчеловодом, в строительной бригаде, 7 лет был бригадиром и 15 лет кладовщиком. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За трудовую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», Жукова, «Ветеран труда», юбилейными наградами.

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