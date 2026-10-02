Первокурсники медколледжа побывали на экскурсии в псковской поликлинике

08:00, 02 октября 2026, ПАИ

Первокурсники Псковского медицинского колледжа посетили отделение медицинской профилактики Псковской городской поликлиники на улице Кузбасской Дивизии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.

Ознакомительную экскурсию для студентов провела и. о. главного врача Альбина Ханбабаева. Она рассказала будущим коллегам о важности диспансеризации и познакомила их с возможностями центра здоровья.

Специалисты поликлиники продемонстрировали студентам работу аппаратов биоимпедансметрии и оптометрии, а также рассказали, как устроена современная лучевая диагностика – кабинеты КТ, флюорографии и маммографии.