На новогодних каникулах псковичи крали из магазинов продукты и алкоголь

16:32, 09 января 2023, ПАИ

На новогодних каникулах псковичи крали из магазинов продукты и алкоголь. Об этом на брифинге в медиацентре Псковского агентства информации сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области Леонид Бураковский.

«В основном фиксировались кражи личных вещей - телефоны, сумки. Причина - владельцы оставляют свои вещи без присмотра. Были и случаи краж из дачных помещений, хищения из магазинов - в основном продукты и алкоголь», - рассказал Леонид Бураковский.

По его словам, по горячим следам удалось поймать похитителя, который украл у псковички сумку.

Леонид Бураковский поблагодарил всех сотрудников полиции, которые добросовестно несли службу, а также частные охранные организации, Росгвардию, дружинников и законопослушных жителей региона.