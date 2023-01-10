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Экономика

Более 100 видов продукции изготавливают на Плюсском перерабатывающем комбинате

Производство вторичной стрейч-плёнки высокого качества. Фото: ППК

Плёнка, рукава для фасовки, пакеты любого типа, размера и плотности, с печатью и без, в рулонах и пачках для самых разных нужд – более 100 видов продукции различного назначения изготавливают на Плюсском перерабатывающем комбинате (ППК), ведущем на Северо-Западе России предприятии полного цикла по переработке использованных пластиковых материалов. Главная особенность производства заключается в его экологичности.

Основная задача предприятия – увеличение глубины переработки вторичного пластика для сокращения загрязнения окружающей среды отходами и для экономии природных ресурсов. Для этого в производство внедрены современные малоотходные и безотходные технологии, которые позволяют в разы снижать объёмы захороняемых на полигонах отходов и повышать уровень их использования. При этом переработка отходов экологически безопасна.

Производственные мощности комбината позволяют в год перерабатывать более 3 тыс. тонн пластиковых отходов. В качестве сырья используются полиэтиленовая плёнка с других предприятий Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.

Цех грануляции вторичной переработки пластика. Фото: ППК

«В прошлом году, несмотря на пандемию и санкции, запустили линейку товаров для агросектора, в которую вошло более 10 наименований продукции. Начали выпускать сенажный агрострейч, шланги для орошения полей. Запустили новую линию по производству клейкой ленты – скотча. Внедрили интернет-продажи, открыв собственный интенет-магазин, зашли на маркетплейсы. Это позволило нам получить новые каналы продаж и расширить клиентскую базу», - рассказал генеральный директор комбината Константин Новинский.

Плюсский перерабатывающий комбинат относится к градообразующим предприятиям. Как социальный партнёр постоянно участвует в организации праздничных, патриотических, спортивных и благотворительных мероприятий.

Больше узнать о выпускаемой продукции можно здесь:

  • www.ppkpkast.ru
  • www.ppkagro.ru
  • vk.com/publicppkpkast
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