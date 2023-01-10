В России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ

14:56, 10 января 2023, ПАИ

Первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ возбудили в России в отношении издательства «Попкорн букс». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Стало известно о первом деле, возбужденном по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Его возбудили после моих запросов в отношении скандально известного издательства «Попкорн букс», - рассказал Хинштейн в Telegram-канале.

Политик со ссылкой на ответ МВД отметил, что дело возбуждено по административной статье, куда ранее были внесены поправки законом о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола, принятым Госдумой в декабре прошлого года. Одновременно возбуждено дело по статье «Мелкое хулиганство», уточняет ТАСС.

По словам депутата, после введения запрета на пропаганду нетрадиционных отношений издательство «продолжило продажу таких книг», а также «демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры».

Напомним, что в декабре президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. За нарушение запрета грозят штрафы до десяти миллионов рублей.