В Пскове начался рождественский турнир по баскетболу

22:06, 10 января 2023, ПАИ

10 января в Пскове стартовал ежегодный рождественский турнир по баскетболу среди девушек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

В состязании участвует 12 команд из Петрозаводска, Великого Новгорода и Пскова. Около 150 спортсменов сыграют в трёх возрастных категориях — 2006–2007, 2008–2009 и 2010–2012 годов рождения. Каждый возраст будет представлен четырьмя командами.

Итоги соревнования подведут 12 января. Участникам вручат грамоты, а команда-победитель получит кубок.