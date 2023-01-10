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Спорт

В Пскове начался рождественский турнир по баскетболу

В рождественском турнире по баскетболу участвует 12 команд. Фото пресс-службы администрации города Пскова

10 января в Пскове стартовал ежегодный рождественский турнир по баскетболу среди девушек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

В состязании участвует 12 команд из Петрозаводска, Великого Новгорода и Пскова. Около 150 спортсменов сыграют в трёх возрастных категориях — 2006–2007, 2008–2009 и 2010–2012 годов рождения. Каждый возраст будет представлен четырьмя командами.

Итоги соревнования подведут 12 января. Участникам вручат грамоты, а команда-победитель получит кубок.

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