Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Для заключённых ИК-6 провели профессиональный мастер-класс по пошиву спецодежды

Профучилище ИК-6. Фото пресс-службы УФСИН России по Псковской области

В профессиональных училищах при исправительных учреждениях УФСИН осуждённые осваивают востребованные на рынке труда профессии, сообщают в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Планомерная работа по обучению осуждённых рабочим профессиям является приоритетным направлением в деятельности уголовно-исполнительной системы и входит в число главных факторов успешной ресоциализации после освобождения. Программы профобразования соответствуют государственным стандартам и включают в себя различные методики повышения качества подготовки специалистов.

Так, с целью совершенствования умений и навыков обучающихся в ИК-6 (пгт. Сосновый Бор) при участии опытного представителя Невельского швейного объединения прошёл мастер-класс по пошиву спецодежды. В ходе учебного мероприятия будущие специалисты изучили принципы и методы изготовления изделий, а также освоили особенности применения современных технологий в производственном процессе.

Ещё одним инструментом учебной деятельности является выявление сильнейших специалистов по различным направлениям обучения. В этой связи в профессиональных училищах при ИК регулярно проводятся конкурсы профмастерства. По результатам их проведения среди лиц, отбывающих наказание, компетентное жюри определяет лучших, что даёт осуждённому дополнительный стимул к правопослушному поведению.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 января 2023

Для заключённых ИК-6 провели профессиональный мастер-класс по пошиву спецодежды
10 января 2023

Банк России выпускает инвестиционные монеты
10 января 2023

«Комсомольская правда – Псков» подвела итоги 2022 года
10 января 2023

Псковский технический лицей вошёл в топ-200 лучших образовательных учреждений страны
10 января 2023

К юбилею Печор в городе обновят инфраструктуру
10 января 2023

В южных и юго-западных районах Псковской области ожидаются сильные снегопады
10 января 2023

Вера Емельянова: Решение о начале дистанционного обучения в школах было принято своевременно
10 января 2023

В Бежаницком районе молодые парни впервые встали на воинский учёт

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...