Для заключённых ИК-6 провели профессиональный мастер-класс по пошиву спецодежды

23:55, 10 января 2023, ПАИ

В профессиональных училищах при исправительных учреждениях УФСИН осуждённые осваивают востребованные на рынке труда профессии, сообщают в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Планомерная работа по обучению осуждённых рабочим профессиям является приоритетным направлением в деятельности уголовно-исполнительной системы и входит в число главных факторов успешной ресоциализации после освобождения. Программы профобразования соответствуют государственным стандартам и включают в себя различные методики повышения качества подготовки специалистов.

Так, с целью совершенствования умений и навыков обучающихся в ИК-6 (пгт. Сосновый Бор) при участии опытного представителя Невельского швейного объединения прошёл мастер-класс по пошиву спецодежды. В ходе учебного мероприятия будущие специалисты изучили принципы и методы изготовления изделий, а также освоили особенности применения современных технологий в производственном процессе.

Ещё одним инструментом учебной деятельности является выявление сильнейших специалистов по различным направлениям обучения. В этой связи в профессиональных училищах при ИК регулярно проводятся конкурсы профмастерства. По результатам их проведения среди лиц, отбывающих наказание, компетентное жюри определяет лучших, что даёт осуждённому дополнительный стимул к правопослушному поведению.