Актер Анатолий Кот приехал на форелевый хутор в Печорском районе

13:09, 11 января 2023, ПАИ

Российский и белорусский актер театра, кино и озвучивания Анатолий Кот посетил форелевый хутор в Печорском районе. Об этом сообщается в группе крестьянско-фермерского хозяйства в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках своего визита на хутор актер «попробовал себя в роли бариста и прошел стажировку», пишет «Псковская правда».

«Шеф Вячеслав Ломакин доволен новым сотрудником», – поделились сотрудники фермерского хозяйства. Они также дополнили, что Анатолий Кот с друзьями пробудет в Печорском районе еще несколько дней и продолжит ловить форель.

Отметим, что актёр посещает печорский форелевый хутор уже не в первый раз. Так, ранее он приезжал летом прошлого года вместе со своей женой, актрисой Яниной Колесниченко. Еще одна поездка актера в Псковскую область состоялась весной 2021 года. Тогда он принял участие в рыболовном турнире.

Актер театра и кино Анатолий Кот снимался в фильмах «Княгиня Слуцкая», «Брестская крепость», «Битва за Севастополь», «Небо», а также сериалах «Солдаты», «Каменская», «Молодёжка», «Дылды», «Даёшь молодёжь!» и других кинокартинах.