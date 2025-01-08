Пять тысяч человек посетило гулянья «Рождество начинается здесь» в Пскове

14:16, 08 января 2025, ПАИ

5 000 гостей и жителей Пскова посетило рождественские гулянья «Рождество начинается здесь» в парке Строителей, которые проходили 7 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ











«1 000 порций вкусной рождественской каши – сочива – раздали на дегустации», – уточнили в пресс-службе и поблагодарили каждого, кто посетил праздник.

Напомним, что на рождественских гуляньях жители и гости Пскова смогли насладиться удивительной атмосферой праздника, поводить хороводы, спеть колядки, попробовать сочиво и, конечно, посмотреть выступления творческих коллективов области. Как проходило мероприятие, смотрите в фоторепортаже по ссылке.