О гололёде предупреждают псковичей

13:50, 08 января 2025, ПАИ

О гололёде предупредила жителей Псковского района глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

В связи со сложными погодными условиями (с температурой воздуха от слабоположительных до слабоотрицательных значений и осадками в виде дождя и мокрого снега) на территории муниципалитета наблюдается гололёд, сообщила глава района на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На случай непредвиденных ситуаций она напомнила телефоны оперативных служб:

единая дежурно-диспетчерская служба Псковского района – (8 8112) 29-31-13;

по вопросам электроснабжения можно обратиться по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети» 8-800-220-0-220 и телефону 122;

единая служба спасения – 112.

«Будьте внимательны и осторожны!» – обратилась к жителям района Наталья Фёдорова.