2024 год стал рекордным по числу турпоездок по России

13:30, 08 января 2025, ПАИ

Почти 80 миллионов туристических поездок совершили по России иностранцы и россияне с января по ноябрь 2024 года. Это на 11 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого привели в сообщении его аппарата.

По прогнозу, по итогам 2024 года число туристических поездок по России составит около 92 миллионов и станет рекордным за всю 23-летнюю историю статистических наблюдений этого показателя.

По абсолютным показателям лидируют Москва (11,1 миллиона туристических поездок), Краснодарский край (9,4 миллиона) и Санкт-Петербург (5,8 миллиона). В десятку также входят Московская область, Крым, Татарстан, Свердловская, Тюменская и Ростовская области, а также Ставропольский край.

Ранее сообщалось, что уникальная новогодняя ёлка для путешественников и гостей региона появилась в Пскове.

Напомним, о туристическом развитии Пскова рассказала председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию городской администрации Кристина Кобызь в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Эфир можно посмотреть здесь.