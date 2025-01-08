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Общество

2024 год стал рекордным по числу турпоездок по России

Почти 80 миллионов туристических поездок совершили по России иностранцы и россияне с января по ноябрь 2024 года. Это на 11 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого привели в сообщении его аппарата.

Фото: ПАИ

По прогнозу, по итогам 2024 года число туристических поездок по России составит около 92 миллионов и станет рекордным за всю 23-летнюю историю статистических наблюдений этого показателя.

По абсолютным показателям лидируют Москва (11,1 миллиона туристических поездок), Краснодарский край (9,4 миллиона) и Санкт-Петербург (5,8 миллиона). В десятку также входят Московская область, Крым, Татарстан, Свердловская, Тюменская и Ростовская области, а также Ставропольский край.

Ранее сообщалось, что уникальная новогодняя ёлка для путешественников и гостей региона появилась в Пскове.

Напомним, о туристическом развитии Пскова рассказала председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию городской администрации Кристина Кобызь в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Эфир можно посмотреть здесь.

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