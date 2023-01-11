Псковский штаб комитета семей воинов Отечества поделился планами работы

23:31, 11 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с руководителем регионального штаба комитета семей воинов Отечества Марией Филоновой. Стороны обсудили задачи, которые стоят перед организацией, и вопросы дальнейшего взаимодействия.

Комитет был создан в ноябре прошлого года, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Сейчас вместе с региональным штабом мы сможем больше помогать семьям участников СВО. На Некрасова, 19 им оказывают психологическую и юридическую помощь. В конце января вместе с центром добровольчества мы поедем с гуманитарной помощью нашей дивизии, а также проведём акцию «Спасибо мамам!». Наши бойцы смогут выразить благодарность, передать мамам приветы. В конце февраля мы хотим сделать клип, в котором планируем снять жён, мам и пап участников СВО», — рассказала о планах комитета Мария Филонова.

Губернатор пообещал оказать любую поддержку начинаний.