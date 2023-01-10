Зеленский предложил лишать гражданства украинцев с российским паспортом

07:25, 12 января 2023, ПАИ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все россияне, имеющие политическое или духовное влияние в стране, должны быть лишены украинского гражданства и проживать в РФ. Об этом пишет ТАСС.

Президент видит это своей дальнейшей задачей, хотя гражданам РФ не запрещено пребывать в стране на законных основаниях. «Наша задача, чтобы все люди, которые имеют гражданство сегодня - двойное, тройное, есть разные люди, включая гражданство РФ, которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство, чтобы все эти люди имели, обязательно имели гражданство одно - РФ, если они его так же имеют. И я думаю, пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут. Мне кажется, что это абсолютно справедливо», - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой.

По его словам, это не будет касаться «патриотических граждан государства». Зеленский добавил, что СМИ знают не про все списки лиц, лишенных украинского государства. При этом он отметил, что лишает гражданства согласно законам или «соответствующим деталям». «Часть этих людей лишены [гражданства] действительно из-за того, что у них гражданство другой страны, я сказал бы максимальное большинство этих людей, а все остальное - это детали от Службы безопасности Украины», - сказал он. Однако в законе «О гражданстве Украины» в статье об основаниях для утраты гражданства не значатся какие-либо данные или обвинения спецслужбы.

Ранее украинские СМИ сообщали, что своими указами Зеленский лишил гражданства 13 священнослужителей канонической Украинской православной церкви, против которой власти страны в последнее время активизировали гонения, а также бывших депутатов Верховной рады Игоря Васильковского и Вадима Рабиновича, олигарха Игоря Коломойского, бизнесмена и главу территориальной обороны Днепропетровской области Украины Геннадия Корбана.