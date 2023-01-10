Новая редакция закона о занятости населения отправлена на одобрение в Госдуму
В Государственную Думу внесён проект новой редакции закона о занятости населения. В числе авторов — председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сегодня сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
- Появляются дополнительные категории граждан, которые могут получить помощь служб занятости, например люди, которые ищут лучшую для себя работу, или работники, находящиеся под риском увольнения.
- Обозначены категории, которые в первоочередном порядке получают услуги служб занятости, в их числе участники специальной военной операции и члены их семей.
- Встать на учёт и получать пособие по безработице в максимальном размере смогут индивидуальные предприниматели и самозанятые.
- В российском законодательстве предлагается закрепить такие категории, как самозанятые и платформенно занятые — это, например, курьеры, таксисты.
- Прописана организация содействия трудоустройству молодёжи, появляется норма о содействии занятости учащихся в свободное от учёбы время.
- Большой раздел посвящён защите трудовых прав инвалидов.
- Предусматривается индивидуальная работа служб занятости с каждым безработным, которая будет строиться на комплексной оценке его профессиональных навыков. Уточняется понятие «подходящая работа».
По мнению Вячеслава Володина, «действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад. Сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы. Принятие нового закона о занятости назрело давно».
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