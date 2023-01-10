Новая редакция закона о занятости населения отправлена на одобрение в Госдуму

00:50, 12 января 2023, ПАИ

В Государственную Думу внесён проект новой редакции закона о занятости населения. В числе авторов — председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сегодня сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Появляются дополнительные категории граждан, которые могут получить помощь служб занятости, например люди, которые ищут лучшую для себя работу, или работники, находящиеся под риском увольнения.

Обозначены категории, которые в первоочередном порядке получают услуги служб занятости, в их числе участники специальной военной операции и члены их семей.

Встать на учёт и получать пособие по безработице в максимальном размере смогут индивидуальные предприниматели и самозанятые.

В российском законодательстве предлагается закрепить такие категории, как самозанятые и платформенно занятые — это, например, курьеры, таксисты.

Прописана организация содействия трудоустройству молодёжи, появляется норма о содействии занятости учащихся в свободное от учёбы время.

Большой раздел посвящён защите трудовых прав инвалидов.

Предусматривается индивидуальная работа служб занятости с каждым безработным, которая будет строиться на комплексной оценке его профессиональных навыков. Уточняется понятие «подходящая работа».

По мнению Вячеслава Володина, «действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад. Сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы. Принятие нового закона о занятости назрело давно».