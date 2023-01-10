Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Новая редакция закона о занятости населения отправлена на одобрение в Госдуму

В Государственную Думу внесён проект новой редакции закона о занятости населения. В числе авторов — председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сегодня сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

  • Появляются дополнительные категории граждан, которые могут получить помощь служб занятости, например люди, которые ищут лучшую для себя работу, или работники, находящиеся под риском увольнения. 
  • Обозначены категории, которые в первоочередном порядке получают услуги служб занятости, в их числе участники специальной военной операции и члены их семей. 
  • Встать на учёт и получать пособие по безработице в максимальном размере смогут индивидуальные предприниматели и самозанятые. 
  • В российском законодательстве предлагается закрепить такие категории, как самозанятые и платформенно занятые — это, например, курьеры, таксисты. 
  • Прописана организация содействия трудоустройству молодёжи, появляется норма о содействии занятости учащихся в свободное от учёбы время.
  • Большой раздел посвящён защите трудовых прав инвалидов.
  • Предусматривается индивидуальная работа служб занятости с каждым безработным, которая будет строиться на комплексной оценке его профессиональных навыков. Уточняется понятие «подходящая работа».

По мнению Вячеслава Володина, «действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад. Сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы. Принятие нового закона о занятости назрело давно».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 января 2023

Борис Елкин вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав столиц субъектов СЗФО
10 января 2023

На 40 человек уменьшится число депутатов в Пыталовском районе
10 января 2023

Нового заместителя назначил губернатор Псковской области
30 декабря 2022

Александр Серавин подвёл политические итоги уходящего года
30 декабря 2022

Александр Серавин назвал преимущества политического разнообразия в регионе
30 декабря 2022

Александр Серавин включил в число важных событий изменение модели управления Псковом

30 декабря 2022

«Судьбоносная веха»: Александр Серавин отметил важность проведения ДЭГ

29 декабря 2022

Вера Емельянова подвела итоги года в соцсфере Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...