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Общество

Александр Котов: Во главе угла прокурорской работы стоит защита прав граждан

Сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Псковской области с профессиональным праздником поздравил председатель регионального парламента Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Александр Котов отметил, что институт прокурорского надзора существует уже более трёх столетий и на протяжении всей своей истории выполняет важнейшую для государства, общества и каждого отдельного человека задачу - обеспечение верховенства закона.

Он добавил, что функции прокуратуры обширны - от координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью до правовой экспертизы законопроектов. 

«Но во главе угла прокурорской работы стоит охрана и защита прав граждан. В этой сфере ведомство обладает большими возможностями, которые определяются независимостью от законодательной, исполнительной и судебной власти, а также разветвлённостью системы органов прокуратуры, расположенных на территории всех городских и районных центров, что обеспечивает практически повсеместный доступ населения. Внимательное отношение к проблемам людей не только помогает восстановить законную справедливость в частных ситуациях, но и в целом укрепляет российскую государственность через рост доверия граждан к государственным институтам», - подчеркнул Александр Котов. 

Спикер областного Собрания поблагодарил сотрудников прокуратуры региона и ветеранов ведомства за профессиональное исполнение служебных обязанностей во имя торжества законности и благополучия граждан.  

«Здоровья, благополучия и успеха во всех добрых начинаниях!» - пожелал Александр Котов. 

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