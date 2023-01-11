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Экономика

Темпы роста несостоятельности физлиц замедлились в России

Темпы роста несостоятельности физлиц замедлились в России, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные проекта «Федресурс».

Подавляющую часть процедур о несостоятельности в прошлом году по-прежнему инициируют сами должники: 96,7% против 94,9% в 2021-м. Оставшаяся часть приходится на конкурсных кредиторов и налоговую службу.

В 2022-м мораторий на банкротства сыграл свою роль и защитил бизнес и граждан в условиях турбулентности в экономике, заявил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Мораторий предполагал запрет на возбуждение процедуры банкротства и действовал с апреля по сентябрь 2022-го. По словам Ильи Торосова, в прошлом году, как и в ковидный период прогнозировался всплеск дефолтов, но этого не случилось.

Замедление темпов роста свидетельствует о том, что институт потребительского банкротства вошел в фазу зрелости, для которой характерны более умеренные тенденции, рассказал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

По ожиданиям экспертов, в 2023-м число таких процедур продолжит увеличиваться в связи с непростой экономической ситуацией и снижением платежеспособности населения.

Ранее сообщалось, что число личных банкротств россиян выросло в 2022 году почти на 44%.

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