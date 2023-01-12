Пропавшего подростка ищут в Псковской области

10:27, 12 января 2023, ПАИ

Пропавшего 16-летнего подростка ищут в Псковской области. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Елена Жунгиету пропала в Рязанской или Московской области. С 9 декабря 2022 её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Девушка была одета в черную куртку, зеленую спортивную кофту на молнии, темно-синие джинсы и черные берцы. С собой у неё был черный рюкзак.

Любую информацию по поводу местонахождения пропавшей можно сообщить инфоргам: Ольга Герда 89206326219, Анастасия Аврора 89854769227, Амина 89618387774. Координатор-консультант: Ирина Салтыковская.