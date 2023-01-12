Пскович устроил дебош в рязанском кафе

12:10, 12 января 2023, ПАИ

Житель Псковской области устроил дебош в рязанском кафе, сообщает портал «РЗН.инфо» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

Вечером 11 января на пульт охраны поступил сигнал, что в местном кафе на улице Кольцова мужчина ведет себя агрессивно, выражается нецензурной бранью и кидается на сотрудников пекарни. Мужчина не реагировал на замечания и мешал нормальной работе заведения.

Сотрудники Росгвардии задержали дебошира. Им оказался 36-летний житель Псковской области. Мужчину передали сотрудникам полиции.