Пскович устроил дебош в рязанском кафе
Житель Псковской области устроил дебош в рязанском кафе, сообщает портал «РЗН.инфо» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.
Вечером 11 января на пульт охраны поступил сигнал, что в местном кафе на улице Кольцова мужчина ведет себя агрессивно, выражается нецензурной бранью и кидается на сотрудников пекарни. Мужчина не реагировал на замечания и мешал нормальной работе заведения.
Сотрудники Росгвардии задержали дебошира. Им оказался 36-летний житель Псковской области. Мужчину передали сотрудникам полиции.
Комментарии: 0 Обсудить >>>