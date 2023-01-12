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Великолучанка подняла на Эльбрусе флаг Псковской области

Здесь и далее фото Анастасии Клименковой

Великолучанка Анастасия Клименкова подняла на Эльбрусе флаг Псковской области и Великих Лук, сообщает Telegram-канал Luki-News.

Анастасия - первая и единственная девушка-спасатель эльбрусского поисково-спасательного высокогорного отряда МЧС России. Анастасия называет себя «гид-альпинист-спасательница»: «На Эльбрусе я живу и работаю круглый год, вожу людей на вершину, чтобы показать красоту Кавказского хребта».

Девушка рассказала, что флаги региона и города всегда лежали у нее в портфеле, но «особенного случая» для их установки не было. И вот, в начале 2023 года, Анастасия взошла на зимний Эльбрус, покорить который удалось не многим. 

«Я хотела поднятие флагов приурочить ко Дню города, но не успела. Зато вышло все намного лучше!» – добавила девушка.

Анастасия рассказала, что восхождение было непростым, несмотря на то что она полностью подготовлена.

«Зимний Эльбрус - гора трудная: работа на экстремально минусовой температуре, плюс высотная гипоксия. Самое сложное для меня – это лёд. Голубой прекрасный лёд, в который не втыкаются ни кошки, ни ледорубы. Бешеные ветра свыше 80 км/ч выдувают снег. Неверное движение на таком льду чревато печальными последствиями.  Мне повезло, что я попала в отличное погодное окно и все внимание сконцентрировала именно на технике», – пояснила Анастасия.

Сейчас Анастасия Клименкова работает на Кавказе, но помнит про родные места. «Бывает, что я очень хочу оказаться в Великих Луках: зайти в любимое кафе, прогуляться по набережной, просто на минутку оказаться там, где прожила часть своей жизни. Много друзей там осталось, но мое сердце сейчас принадлежит горам и спасению в них людей».

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