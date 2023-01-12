Псковские пограничники изъяли у украинца лекарства и пломбы

12:55, 12 января 2023, ПАИ

Стоматологические предметы и лекарственные средства изъяли у украинца сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате осмотра легкового автомобиля «Мерседес» под управлением гражданина Украины, который ехал в Россию, сотрудники управления обнаружили стоматологические сверла и пломбы, а также более 400 ампул анестезирующего лекарственного препарата, в состав которого, возможно, входят вещества, ограниченные к свободному обороту на территории Российской Федерации. Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки».

Обнаруженные предметы были укрыты от пограничного и таможенного контроля под передним пассажирским сиденьем. По предварительной оценке, общая стоимость выявленной контрабанды составляет более 300 тысяч рублей.

Изъятые предметы сотрудники Псковской таможни передали для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.