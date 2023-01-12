«Зима!.. Крестьянин торжествуя»: Пушкинский заповедник подготовил новую программу

14:34, 12 января 2023, ПАИ

Музейно-фольклорную программу «Зима!.. Крестьянин торжествуя...» представят в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина с 13 января по 19 февраля, которая подготовлена к 225-летию со дня рождения поэта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Как и большинство музейных театрализованных представлений, программу будут проводить в музейном комплексе «Пушкинская деревня» в Бугрово. В основу её сценария лёг местный литературный и музыкальный фольклорный материал, а также фрагменты из произведений Пушкина. В то же время программа очень познавательная. Гостям музея, в частности, расскажут много интересного и полезного о быте крестьян на Псковщине в XIX веке. Они узнают о том, какие припасы готовили на зиму, какую одежду шили на морозы и так далее.

В музее отметили, что действие построено по принципу деревенской «вечёрки» — с песнями, присказками, плясками, с поучительными историями и рукоделием.

«Забронировать своё посещение фольклорной программы «Зима!.. Крестьянин торжествуя...» в Пушкинском заповеднике лучше заранее, потому что небольшой музей может принять единовременно группу до 40 человек», — посоветовали в музее.

Заявки принимают в музейном экскурсионном отделе по телефонам: 8 (81146) 2-23-21 или 8 (81146) 2-26-09. Возрастная рекомендация для посетителей — 6+.