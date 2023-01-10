Еврокомиссия поддержала идею Эстонии конфисковать российские активы

16:15, 12 января 2023, ПАИ

Еврокомиссия позитивно оценивает планы Эстонии по изъятию российских активов в пользу Украины, сообщает РИА Новости.

«Мы неоднократно подчеркивали, что введение уголовной ответственности за обход санкций поможет конфисковать активы, которые пытаются скрыть. Это часть наших усилий по направлению таких средств для восстановления Украины… Конечно, будет хорошо, если государства – члены ЕС будут предпринимать шаги в этом направлении»,— сказал представитель ЕК в ответ на вопрос о том, как он оценивает намерение Эстонии к концу января опубликовать план по конфискации арестованных на ее территории российских активов.

Напомним, что Эстония до конца января собирается предоставить юридический план конфискации российских активов. Их затем будут передавать Украине. Уже сейчас в Эстонии заблокированы почти 20 миллионов евро на принадлежащих россиянам счетах. Счета некоторых российских бизнесменов в Эстонии уже были заморожены.