Хотела стать инвестором: почти на 2 млн рублей обманули великолучанку мошенники

21:05, 12 января 2023, ПАИ

Мошенники обманули жительницу Великих Лук почти на 2 млн рублей.

11 января в полицию обратилась 62-летняя великолучанка, сообщает сайт «Луки.ру».

2 ноября женщина увидела на одном из сайтов рекламу о возможности приобрести акции газовой компании, прошла по ссылке и заполнила анкету. Через некоторое время ей позвонил мужчина и представился менеджером компании. Он рассказал великолучанке, как работает их система. После женщина оформила кредитную карту и осуществляла с неё перевод денежных средств. В итоге великолучанка перевела мошенникам 1 800 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.