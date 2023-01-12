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Хотела стать инвестором: почти на 2 млн рублей обманули великолучанку мошенники

Жительница Великих Лук отдала крупную сумму мошенникам, думая, что инвестирует в газовую компанию. Фото: «Газпром»

Мошенники обманули жительницу Великих Лук почти на 2 млн рублей.

11 января в полицию обратилась 62-летняя великолучанка, сообщает сайт «Луки.ру».

2 ноября женщина увидела на одном из сайтов рекламу о возможности приобрести акции газовой компании, прошла по ссылке и заполнила анкету. Через некоторое время ей позвонил мужчина и представился менеджером компании. Он рассказал великолучанке, как работает их система. После женщина оформила кредитную карту и осуществляла с неё перевод денежных средств. В итоге великолучанка перевела мошенникам 1 800 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

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