Восстановлен старинный проезд на подворье Псково-Печерского монастыря

08:25, 13 января 2023, ПАИ

В Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря реставраторы восстановили сквозной проезд времени строительства здания (1906 год). Об этом сообщает телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

Ворота будут установлены с двух сторон здания и выполнены в виде кованых декоративных решеток.

Пространство внутри сквозной арки оштукатурено «под рукавичку» с целью сохранения внешнего вида стен и сводов, в соответствии с периодом постройки.

Сквозная арка въезда на территорию подворья была заложена. Здание использовалось в качестве одного из корпусов онкологического диспансера.

Восстановлены исторические фасады – уличный и дворовый. Они решены одинаково, с использованием элементов стиля эклектики.