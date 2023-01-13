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Культура

Восстановлен старинный проезд на подворье Псково-Печерского монастыря

В Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря реставраторы восстановили сквозной проезд времени строительства здания (1906 год). Об этом сообщает телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

Ворота будут установлены с двух сторон здания и выполнены в виде кованых декоративных решеток.

Пространство внутри сквозной арки оштукатурено «под рукавичку» с целью сохранения внешнего вида стен и сводов, в соответствии с периодом постройки. 

Сквозная арка въезда на территорию подворья была заложена. Здание использовалось в качестве одного из корпусов онкологического диспансера.

Восстановлены исторические фасады – уличный и дворовый. Они решены одинаково, с использованием элементов стиля эклектики.

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