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Экономика

Новые условия получения кредита на благоустройство предложили псковичам

Россельхозбанк обновил условия потребительского кредита на благоустройство для жителей села. В частности, его максимальная сумма увеличена с 250/300 тыс. рублей до 500/700 тыс. рублей в зависимости от сельской территории регистрации клиента. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Кроме того, теперь клиентам предоставлена возможность использования части кредита (до 40% включительно) на оплату оборудования или строительных материалов по договорам купли-продажи (без заключения договора подряда).

Фото: АО «Россельхозбанк»

«Новые условия потребительского кредита на благоустройство для жителей сельских территорий стали более привлекательными – до 500 тыс. рублей для проживающих в Псковской области. Теперь стало еще проще сделать ремонт в своем доме, провести электроснабжение, приобрести необходимое газовое оборудование и осуществить его монтаж, пробурить скважину и многое другое», - прокомментировал директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

Потребительский кредит на благоустройство для жителей села предоставляется сельским жителям на благоустройство домовладений, расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях), без обеспечения. В Россельхозбанке это предложение доступно клиентам в возрасте от 23 до 65 лет включительно (на момент возврата кредита). Максимальный срок — до 5 лет.

Фото: АО «Россельхозбанк»

Минимальная ставка по всем обозначенным продуктам в РСХБ составляет от 3,25%.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте.

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