В Пскове открыли памятную доску погибшим в ходе СВО бойцам

17:06, 13 января 2023, ПАИ

Мемориальную доску в память о героически погибших военнослужащих установили в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская городская Дума - Новости».

Торжественное открытие мемориальной доски кавалерам орденов Мужества гвардии подполковнику Алексею Афонину и гвардии майору Артему Лазаренко состоялось в многопрофильном правовом лицее № 8 при участии депутата Псковской городской Думы Юлии Пожидаевой.

Ранее сообщалось, что мемориальную доску погибшему в ходе СВО гвардии сержанту 76-й дивизии Антону Гурову открыли на фасаде псковской школы № 47. В мероприятии приняла участие депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева.