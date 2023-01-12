Мемориальную доску погибшему в ходе СВО солдату открыли в Пскове

16:20, 12 января 2023, ПАИ



Мемориальную доску погибшему в ходе СВО гвардии сержанту 76-й дивизии Антону Гурову открыли сегодня, 12 января, на фасаде псковской школы № 47, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В торжественной церемонии участвовали родственники, друзья и сослуживцы погибшего. Память Антона Гурова почтили учителя и учащиеся школы, на здании которой установили мемориальную доску.

Руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества (КСВО) Мария Филонова подчеркнула важность происходящего. «Это защитники нашего Отечества, [мирного. — ПАИ] неба над головой, поэтому обязательно нужно их чтить и вспоминать добрым словом», — сказала она.

Антон Гуров погиб 7 марта при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Он награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее мемориальные доски в честь воинов, погибших в ходе спецоперации на Украине, открыли в двух школах Островского района.