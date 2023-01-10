Три программы в сфере безопасности реализуют Россия и Белоруссия в этом году

20:58, 15 января 2023, ПАИ

Белоруссия и Россия в текущем году будут реализовывать программы, направленные на усиление пограничной безопасности и поддержку развития инфраструктуры совместной группировки Союзного государства (СГ). Об этом в воскресенье заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Из тех четырёх программ, которые будут реализовываться с этого года, три посвящены тематике пограничной безопасности и поддержке совершенствования инфраструктуры совместной группировки СГ», — сказал госсекретарь.

Ранее на этой неделе в ходе встречи с Мезенцевым президент Белоруссии Александр Лукашенко, возглавляющий Высший государственный совет СГ, отметил необходимость актуализировать повестку дня Союзного государства. После встречи Мезенцев сообщил, что президент поддержал внесённые им предложения в повестку предстоящего заседания совета. В частности, предполагается заслушать отчёт об итогах торгово-экономического взаимодействия за год, доклад правительств двух стран о выполнении 28 союзных программ, утвердить концепцию информационной безопасности, обсудить отмену роуминга мобильных операторов, а также рассмотреть вопрос о символике Союзного государства.

Лукашенко 10 октября 2022 года заявил о начале формирования в рамках договорённостей с Москвой региональной группировки войск (РГВ), основу которой составят белорусские военнослужащие. О прибытии в республику первых эшелонов с российскими военнослужащими Минск сообщил в середине октября. Президент России Владимир Путин по итогам состоявшихся 19 декабря в белорусской столице переговоров с Лукашенко заявил, что Москва и Минск продолжат практику совместных учений и других мероприятий боевой подготовки, в том числе в рамках РГВ. В начале января Минобороны Белоруссии сообщило о продолжении наращивания группировки, а также о её готовности к выполнению задач защиты Союзного государства.