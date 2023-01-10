Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Три программы в сфере безопасности реализуют Россия и Белоруссия в этом году

Белоруссия и Россия в текущем году будут реализовывать программы, направленные на усиление пограничной безопасности и поддержку развития инфраструктуры совместной группировки Союзного государства (СГ). Об этом в воскресенье заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Из тех четырёх программ, которые будут реализовываться с этого года, три посвящены тематике пограничной безопасности и поддержке совершенствования инфраструктуры совместной группировки СГ», — сказал госсекретарь. 

Ранее на этой неделе в ходе встречи с Мезенцевым президент Белоруссии Александр Лукашенко, возглавляющий Высший государственный совет СГ, отметил необходимость актуализировать повестку дня Союзного государства. После встречи Мезенцев сообщил, что президент поддержал внесённые им предложения в повестку предстоящего заседания совета. В частности, предполагается заслушать отчёт об итогах торгово-экономического взаимодействия за год, доклад правительств двух стран о выполнении 28 союзных программ, утвердить концепцию информационной безопасности, обсудить отмену роуминга мобильных операторов, а также рассмотреть вопрос о символике Союзного государства.

Лукашенко 10 октября 2022 года заявил о начале формирования в рамках договорённостей с Москвой региональной группировки войск (РГВ), основу которой составят белорусские военнослужащие. О прибытии в республику первых эшелонов с российскими военнослужащими Минск сообщил в середине октября. Президент России Владимир Путин по итогам состоявшихся 19 декабря в белорусской столице переговоров с Лукашенко заявил, что Москва и Минск продолжат практику совместных учений и других мероприятий боевой подготовки, в том числе в рамках РГВ. В начале января Минобороны Белоруссии сообщило о продолжении наращивания группировки, а также о её готовности к выполнению задач защиты Союзного государства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 января 2023

Борис Елкин вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав столиц субъектов СЗФО
10 января 2023

На 40 человек уменьшится число депутатов в Пыталовском районе
10 января 2023

Нового заместителя назначил губернатор Псковской области
30 декабря 2022

Александр Серавин подвёл политические итоги уходящего года
30 декабря 2022

Александр Серавин назвал преимущества политического разнообразия в регионе
30 декабря 2022

Александр Серавин включил в число важных событий изменение модели управления Псковом

30 декабря 2022

«Судьбоносная веха»: Александр Серавин отметил важность проведения ДЭГ

29 декабря 2022

Вера Емельянова подвела итоги года в соцсфере Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...