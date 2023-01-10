Зеленский утвердил санкции против очередных общественных деятелей
Зеленский утвердил санкции в отношении 198 общественных деятелей, в основном из РФ (в списке актёры, режиссёры, журналисты, телеведущие, блогеры, музыканты), сообщает корреспондент РИА Новости.
Оказавшийся в этом списке певец Юрий Лоза сказал РИА Новости, что ему «ни жарко, ни холодно» от украинских санкций: «Что-то не очень понимаю, что такое санкции против меня».
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