Гражданка Украины не смогла вывезти из Псковской области в ЕС 28 тысяч долларов

12:11, 16 января 2023, ПАИ

Незадекларированные гривны, доллары и евро обнаружили в багаже иностранной гражданки сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и таможенного поста МАПП «Убылинка» на российско-латвийской границе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Гражданка Украины выезжала из Российской Федерации с несколькими сумками. При этом пассажирскую таможенную декларацию женщина не подавала и о перемещении товаров и денежных средств, подлежащих обязательному декларированию, не заявляла.

При таможенном досмотре в чемодане и в одной из сумок багажа была обнаружена наличная валюта в размере 1 млн 13 тысяч гривен, 700 долларов и 55 евро, что в эквиваленте превышает 28 тысяч долларов США.

«Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ, назначен штраф. Принято решение о её возвращении с наличными денежными средствами на территорию России. Штраф в размере 316 тысяч рублей гражданкой уплачен», – рассказал начальник таможенного поста Кайрат Нуржанов.

При единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходимо подавать пассажирскую таможенную декларацию на всю сумму ввозимых или вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. При этом необходимо учитывать, что согласно указу президента РФ с 2 марта 2022 года запрещено вывозить из Российской Федерации наличную иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США.