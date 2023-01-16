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Культура

День открытых дверей организуют в музее-квартире Спегальского в Пскове

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

День открытых дверей организуют в музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

17 января –  день памяти Спегальского – исследователя средневекового зодчества, архитектора-реставратора, создателя Псковских реставрационных мастерских, художника, мастера декоративно-прикладного искусства.

«В этот день мы приглашаем всех желающих бесплатно посетить мемориальный музей-квартиру Спегальского (Октябрьский проспект, 14, кв. 74), где сейчас находится выставка «Четыре золотые буквы «С». Золотой век псковской реставрации», посвященная послевоенному восстановлению памятников архитектуры Пскова и людям, поднявшим город из руин в сложный период, в числе которых был и Юрий Павлович», - отметили в музее.

Телефоны для записи: 8 (8112) 72 86 95 и 8 (8112) 66 33 11. По этим телефонам можно дополнительно заказать платные экскурсии.

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