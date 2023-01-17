«Увидели шанс, а не трагедию»: гендиректор Плюсского комбината высказался о санкциях

11:10, 17 января 2023, ПАИ

Программу по импортозамещению реализует Плюсский перерабатывающий комбинат уже не первый год. В условиях санкций на предприятии удалось внедрить несколько проектов, способных прийти на смену импортным аналогам.

По словам генерального директора комбината Константина Новинского, этап импортозамещения нацелен на формирование независимости как по комплектующим для оборудования, так и химическим компонентам, используемым при выпуске товарной продукции. Что позволило не только обеспечить плановую работу предприятия, но и выдержать параметры качества готовой продукции.

«Как только мы ощутили сложности с поставками, перед собой поставили задачу добиваться снижения износа оборудования и затрат по его обслуживанию. Наше производство состоит в основном из китайского оборудования. В условиях дефицита оригинальных запчастей и привлечения сторонних специалистов для поддержания в рабочем состоянии производственных мощностей (что приводило иногда и к вынужденным простоям) решили создать свою инженерную группу и техническую службу. Теперь практически все проблемы по обслуживанию и ремонту нашей техники мы устраняем собственными силами. Наша компания уже наработала достаточный опыт в сфере организации производства, модернизации, оптимизации и восстановления промышленного оборудования», - рассказал Константин Новинский.

Он также отметил, что на предприятии создан парк металлообрабатывающего оборудования, что позволило решать все задачи, связанные с обслуживанием и развитием производственной сферы.

«Помимо этого мы много лет сотрудничаем с крупнейшими заводами на территории КНР, плотно взаимодействуем с ведущими инженерами и технологами заводов - производителей оборудования. Да и многие наработки и технические решения, внедрённые нашими специалистами, не имеют аналогов. Тем самым мы стали способны как предоставлять услуги по восстановлению и ремонту любых узлов промышленного оборудования, так и оказывать помощь в приобретении новых узлов или агрегатов. А также реализовывать проекты по установке и вводу в эксплуатацию нового оборудования на сторонних производственных площадках», - добавил генеральный директор комбината.

Он уточнил, что это позволило комбинату не только сдерживать рост себестоимости продукции, но и привлекать дополнительные источники доходов. Но, как отметил Константин Новинский, потребность в инженерных кадрах не перестаёт быть для комбината актуальной. «Поэтому будем рады, если появятся желающие влиться в наш дружный коллектив», - сказал он.

После некоторых проб нашли на комбинате замену и химическим добавкам (клей, краски и др.), которые используются при выпуске продукции, на отечественные аналоги, а также на белорусских и азиатских рынках. При этом качество продукции не пострадало, добавил генеральный директор комбината и отметил: «Хорошо, что отходы пластика, которые являются ключевым источником сырья, не нужно импортозамещать».

Сегодня Плюсский перерабатывающий комбинат из вторичных пластиковых материалов выпускает более 100 видов товарной продукции – стреч-пленку, ПВД-рукава для фасовки, пакеты для рассады, мешки для мусора, скотч и другое. Наличие на производстве цветной печатной машины позволяет производить продукцию с индивидуальным дизайном.

Со всеми возможностями технической службы Плюсского перерабатывающего комбината можно ознакомиться на сайте: techprofippk.ru.

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