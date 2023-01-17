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Экономика

«Увидели шанс, а не трагедию»: гендиректор Плюсского комбината высказался о санкциях

Программу по импортозамещению реализует Плюсский перерабатывающий комбинат уже не первый год. В условиях санкций на предприятии удалось внедрить несколько проектов, способных прийти на смену импортным аналогам.

Ремонт оборудования проводится специалистами собственной инженерной и технической службами. Фото здесь и далее: ППК

По словам генерального директора комбината Константина Новинского, этап импортозамещения нацелен на формирование независимости как по комплектующим для оборудования, так и химическим компонентам, используемым при выпуске товарной продукции. Что позволило не только обеспечить плановую работу предприятия, но и выдержать параметры качества готовой продукции. 

«Как только мы ощутили сложности с поставками, перед собой поставили задачу добиваться снижения износа оборудования и затрат по его обслуживанию. Наше производство состоит в основном из китайского оборудования. В условиях дефицита оригинальных запчастей и привлечения сторонних специалистов для поддержания в рабочем состоянии производственных мощностей (что приводило иногда и к вынужденным простоям) решили создать свою инженерную группу и техническую службу. Теперь практически все проблемы по обслуживанию и ремонту нашей техники мы устраняем собственными силами. Наша компания уже наработала достаточный опыт в сфере организации производства, модернизации, оптимизации и восстановления промышленного оборудования», - рассказал Константин Новинский.  

На комбинате создан парк металлообрабатывающего оборудования

Он также отметил, что на предприятии создан парк металлообрабатывающего оборудования, что позволило решать все задачи, связанные с обслуживанием и развитием производственной сферы.  

«Помимо этого мы много лет сотрудничаем с крупнейшими заводами на территории КНР, плотно взаимодействуем с ведущими инженерами и технологами заводов - производителей оборудования. Да и многие наработки и технические решения, внедрённые нашими специалистами, не имеют аналогов. Тем самым мы стали способны как предоставлять услуги по восстановлению и ремонту любых узлов промышленного оборудования, так и оказывать помощь в приобретении новых узлов или агрегатов. А также реализовывать проекты по установке и вводу в эксплуатацию нового оборудования на сторонних производственных площадках», - добавил генеральный директор комбината.  

Монтаж нового оборудования по переработке пластика

Он уточнил, что это позволило комбинату не только сдерживать рост себестоимости продукции, но и привлекать дополнительные источники доходов. Но, как отметил Константин Новинский, потребность в инженерных кадрах не перестаёт быть для комбината актуальной. «Поэтому будем рады, если появятся желающие влиться в наш дружный коллектив», - сказал он.

После некоторых проб нашли на комбинате замену и химическим добавкам (клей, краски и др.), которые используются при выпуске продукции, на отечественные аналоги, а также на белорусских и азиатских рынках. При этом качество продукции не пострадало, добавил генеральный директор комбината и отметил: «Хорошо, что отходы пластика, которые являются ключевым источником сырья, не нужно импортозамещать». 

Проточка шнеков и валов - восстановление первозданного вида

Сегодня Плюсский перерабатывающий комбинат из вторичных пластиковых материалов выпускает более 100 видов товарной продукции – стреч-пленку, ПВД-рукава для фасовки, пакеты для рассады, мешки для мусора, скотч и другое. Наличие на производстве цветной печатной машины позволяет производить продукцию с индивидуальным дизайном.

Со всеми возможностями технической службы Плюсского перерабатывающего комбината можно ознакомиться на сайте: techprofippk.ru. 

Больше узнать о готовой продукции можно: 
www.ppkpkast.ru 
www.ppkagro.ru 
vk com/publicppkpkast.  

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