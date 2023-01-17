Осужденный в одной из псковских колоний признан экстремистом

14:54, 17 января 2023, ПАИ

Осужденный одной из исправительных колоний Псковской области признан экстремистом, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по региону.

Мужчина, отбывающий наказание за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, также признан виновным в участии в деятельности экстремистской организации.

В 2020 году осужденный, отбывая наказание в Псковской области, принял предложение другого заключенного вступить в ячейку экстремистского движения, деятельность которого основана на криминально-экстремистской идеологии. После чего он пропагандировал среди осужденных криминальный образ жизни и совершение противоправных действий в отношении администрации учреждения.

В суде по совокупности приговоров виновному назначено наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.