Осужденный в одной из псковских колоний признан экстремистом
Осужденный одной из исправительных колоний Псковской области признан экстремистом, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по региону.
Мужчина, отбывающий наказание за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, также признан виновным в участии в деятельности экстремистской организации.
В 2020 году осужденный, отбывая наказание в Псковской области, принял предложение другого заключенного вступить в ячейку экстремистского движения, деятельность которого основана на криминально-экстремистской идеологии. После чего он пропагандировал среди осужденных криминальный образ жизни и совершение противоправных действий в отношении администрации учреждения.
В суде по совокупности приговоров виновному назначено наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Более миллиона рублей перевели мошенникам псковичи
Глава петербуржской фирмы обвиняется в краже денег при ремонте стадиона «Локомотив» в Пскове