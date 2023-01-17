Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Великих Луках задержан за убийство 45-летний мужчина

15 января 2023 года следственный отделом Великих Лук возбуждил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства женщины в одной из квартир по улице Сибирцева. Об этом сообщили в оббъединённой пресс-службе судов Псковской области.
 
К ходе первичных следственных действий установлена причастность к преступлению сожителя потерпевшей - 45-летнего жителя Омской области. Он задержан, ему предъявлено обвинение.
 
При избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу Великолукский городской суд Псковской области учел, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против личности, за которое предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на длительный срок, регистрации на территории Псковской области не имеет, по месту регистрации в Омской области длительное время не проживает, по месту временного пребывания в г. Великие Луки проживает в съёмной квартире, характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками. Таким образом, он может беспрепятственно поменять свое местонахождение, скрыться от органов предварительного следствия и оказать воздействие на свидетелей.
 
Срок меры - 14 марта 2023 года включительно.
 
Постановление суда в законную силу не вступило.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 января 2023

Псковские таможенники изъяли у белоруса сигареты на 5 млн рублей
17 января 2023

В Псковской области сбивший козу водитель вышел из машины и пострадал в другом ДТП
17 января 2023

Более миллиона рублей перевели мошенникам псковичи

17 января 2023

Глава петербуржской фирмы обвиняется в краже денег при ремонте стадиона «Локомотив» в Пскове
16 января 2023

Мужчину в полосатой шапке разыскивают в Великих Луках
16 января 2023

Водитель автомобиля Volkswagen сбил пешехода в Пскове

15 января 2023

ВИДЕО В Гдове поднялся сильный ветер
15 января 2023

Полиция разыскивает пропавшего в Великих Луках мужчину

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...