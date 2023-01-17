В Великих Луках задержан за убийство 45-летний мужчина

18:35, 17 января 2023, ПАИ

15 января 2023 года следственный отделом Великих Лук возбуждил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства женщины в одной из квартир по улице Сибирцева. Об этом сообщили в оббъединённой пресс-службе судов Псковской области.



К ходе первичных следственных действий установлена причастность к преступлению сожителя потерпевшей - 45-летнего жителя Омской области. Он задержан, ему предъявлено обвинение.



При избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу Великолукский городской суд Псковской области учел, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против личности, за которое предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на длительный срок, регистрации на территории Псковской области не имеет, по месту регистрации в Омской области длительное время не проживает, по месту временного пребывания в г. Великие Луки проживает в съёмной квартире, характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками. Таким образом, он может беспрепятственно поменять свое местонахождение, скрыться от органов предварительного следствия и оказать воздействие на свидетелей.



Срок меры - 14 марта 2023 года включительно.



Постановление суда в законную силу не вступило.