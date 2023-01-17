Дмитрий Песков: Путин не будет завтра объявлять о новой волне мобилизации

20:58, 17 января 2023, ПАИ

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Путин не будет завтра объявлять о новой волне мобилизации или смене режима СВО, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Сообщения о том, что 18 января Путин якобы может выступить «с очень важным заявлением по поводу спецоперации», расплодились в телеграм-каналах накануне: кто-то писал о новой волне мобилизации, кто-то о смене режима СВО на режим КТО (или чего похуже) и даже об окончании боевых действий. Песков прокомментировал коротко: «Это всё слухи. Не слушайте их», — сообщило издание.