Михаил Ведерников поздравил великолучан с юбилеем освобождения города

22:55, 17 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил в своём Telegram-канале великолучан с 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

«За мужество и отвагу, проявленные в период освобождения Великих Лук от врага, свыше 14 тысяч бойцов и командиров 3-й ударной армии были награждены орденами и медалями Советского Союза.

Сегодня великолучане хранят память о тех героических событиях, чтят подвиги тех, кто боролся с фашистами не на жизнь, а на смерть, кто сохранил честь, верность долгу и Родине.

Сердечные слова благодарности нашим дорогим ветеранам. Мы в вечном и неоплатном долгу перед вами. Вы подарили нам мир, а затем восстанавливали город и страну из руин в послевоенные годы.

От всего сердца желаю жителям Великих Лук крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья, удачи и благополучия!

Вечная слава всем защитникам Отечества», — говорится в поздравительном сообщении.