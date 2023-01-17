Михаил Ведерников поздравил великолучан с юбилеем освобождения города
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил в своём Telegram-канале великолучан с 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
«За мужество и отвагу, проявленные в период освобождения Великих Лук от врага, свыше 14 тысяч бойцов и командиров 3-й ударной армии были награждены орденами и медалями Советского Союза.
Сегодня великолучане хранят память о тех героических событиях, чтят подвиги тех, кто боролся с фашистами не на жизнь, а на смерть, кто сохранил честь, верность долгу и Родине.
Сердечные слова благодарности нашим дорогим ветеранам. Мы в вечном и неоплатном долгу перед вами. Вы подарили нам мир, а затем восстанавливали город и страну из руин в послевоенные годы.
От всего сердца желаю жителям Великих Лук крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья, удачи и благополучия!
Вечная слава всем защитникам Отечества», — говорится в поздравительном сообщении.
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