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Происшествия

Полиция разыскивает пропавшего три года назад псковича

В Пскове разыскивается Юрий Михайлов 1982 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

Фото: пресс-служба УМВД по Псковской области

По имеющимся данным, этот уроженец города Пскова с 2020 года без вести пропал на территории города.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, прямые и короткие, лицо овальной формы, брови дугообразные, нос с горбинкой, губы тонкие.

Всех граждан, которым что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам: 59-63-29, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).

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