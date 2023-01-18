Министр МВД Украины погиб при крушении вертолета

11:27, 18 января 2023, ПАИ

В Броварах Киевской области упал вертолет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Алексея Кулеба.

«В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в садике находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие», — написал Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

По данным МВД Украины, повреждения получили пять человек. В свою очередь советник полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила о погибших, но не назвала их число.

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что среди пострадавших нет детей.

Падение вертолета на объект социальной инфраструктуры также подтвердил представитель офиса президента Кирилл Тимошенко.